Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.

В теневой экономике заняты 13 млн россиян

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