Экономика
Московский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян
Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.
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Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года
Исполком WADA единогласно принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Общество
КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву
Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.
Политика
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для СМИ
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже
Итоги саммита в Париже прокомментировала также Ангела Меркель.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести
Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Футбол
Игорь Черевченко номинирован на звание лучшего тренера месяца
За звание лучшего с Черевченко соперничают Сергей Семак, Вадим Евсеев, Дмитрий Парфенов и Тимур Шипшев.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
Футбол
Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Футбол
«Наполи» предложил контракт Ибрагимовичу
Руководство «Наполи» хочет пригласить в команду 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, контракт которого с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце текущего месяца.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Игры
Ремейк Final Fantasy VII пробудет эксклюзивом PS4 ровно год
На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
Политика
Киев и Донецк проведут обмен пленными до конца года
До конца 2019 года между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) может состояться обмен пленными.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.