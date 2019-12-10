Экономика
ПРАЙМТеневой сектор дает работу 13 млн россиян
Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
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с чего всё началось
По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.РИА Новостивчера в 16:30
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Происшествия
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