Экономика
Московский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян
Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.
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Экономика
Почему Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табачную продукцию
Уточнив, что в Союзном государстве цены на сигареты и алкоголь значительно выше, чем в Беларуси, президент спрогнозировал, что, если произойдет унификация налогового законодательства, оно может "привести к серьезному росту цен на табачные изделия".
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Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек
В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Происшествия
На «Кировском заводе» в Петербурге разлился расплавленный металл
Пожар произошел в одном из цехов "Кировского завода" в Санкт-Петербурге из-за разлива расплавленного металла.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Футбол
В арбитраже находится дело о банкротстве ФК «Тамбов»
Документ поступило в арбитраж накануне, 9 декабря.
Футбол
Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Гаджеты
Инсайдеры поделились характеристиками следующих консолей Xbox
Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft.
Общество
В ПФР назвали основание для приостановки выплаты пенсии
В ПФР добавили, что если по истечении срока пенсионер не подтвердит факт регистрации, «начинает действовать технологическая приостановка выплат».
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта
Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.