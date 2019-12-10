Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян

Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.
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В теневой экономике заняты 13 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Теневой сектор дает работу 13 млн россиян

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Исследование: теневая занятость в РФ оценивается в 13 млн человек

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Причиной высокого НДФЛ в стране может являться теневая занятость населения

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