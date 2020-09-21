В томском номере Алексея Навального проверили качество воды. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя администрации отеля Xander Hotel. Она рассказала о качестве воды в бутылках, которую оставляют для гостей в номерах.

С чего всё началось В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы. РИА Новости 02:29