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Piter.tv
Piter.tv

В томском номере Навального проверили качество воды

В томском номере Алексея Навального проверили качество воды. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя администрации отеля Xander Hotel. Она рассказала о качестве воды в бутылках, которую оставляют для гостей в номерах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
РИА Новости02:29
Подробнее о событии
РБК

В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

РБК02:25
URA.Ru

Журналисты проверили номер Навального на безопасность

URA.Ru02:11
Газета.Ru

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Газета.Ru01:21
Lenta.ru

В российском отеле рассказали о проверке в номере Навального

Lenta.ru01:28
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор проверял номер Навального в томской гостинице

Московский Комсомолец01:00
РИА Новости

Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального

РИА Новости01:14
Комсомольская правда

Блогер и буль-буль-буль бутылочка, Брежнев, Навальный и Нобель, удаление Терешковой из думской залы, «До скорой встречи. Фантомас»

Комсомольская правда18:00

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Мессенджер WhatsApp получит поддержку нескольких устройств

Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Актуальные Новости02:42
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Бывший муж Поклонской ответил на ее слова о «счастливом разводе»

Бывший муж Натальи Поклонской Иван Соловьев отреагировал на ее слова о разводе - в интервью Собчак Поклонская заявила, что быстрое расставание с мужем, с которым после свадьбы они прожили меньше года, ее осчастливило: "Я очень счастлива".
Московский Комсомолец07:34

На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила пресс-служба биржи в понедельник, 21 сентября.
РБК07:57

Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль российских и аргентинских чиновников в «кокаиновом деле»

Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость "кокаинового дела" и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков.
Новая газета07:40
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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