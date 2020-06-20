Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ топ-10 миллиардеров Forbes вошел индиец Мукеш Амбани

Председатель совета директоров и крупнейший акционер индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в первую десятку богатейших миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Состояние богатейшего бизнесмена Азии достигло $64,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
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В топ-10 миллиардеров Forbes вошел индиец Мукеш Амбани

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