Общество
КоммерсантъВ топ-10 миллиардеров Forbes вошел индиец Мукеш Амбани
Председатель совета директоров и крупнейший акционер индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в первую десятку богатейших миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Состояние богатейшего бизнесмена Азии достигло $64,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
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В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета
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