Председатель совета директоров и крупнейший акционер индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в первую десятку богатейших миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Состояние богатейшего бизнесмена Азии достигло $64,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

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