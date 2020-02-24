Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.

с чего всё началось

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.

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