Экономика

Правда ПФОПравда ПФОЖители Чувашии вошли в список самых закредитованных

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%. По этому показателю республика занимает третью строчку в РФ.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

Если в начале 2010 года каждый экономически активный житель РФ имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, то сегодня это уже 18–20 тыс. рублей, что соизмеримо с месячным заработком в ряде регионов.
News.ruвчера в 03:13

Подробнее о событии

Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

В топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья

REGNUM03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Баскетбол

Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом

Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Спорт-Экспресс вчера в 13:49
Происшествия

В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:06
Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Украина.ру вчера в 23:00
Общество

Федеральную схему обращения с отходами собираются утвердить осенью

Новый руководитель РЭО («Российский экологический оператор») Илья Гудков собирается в кратчайшие сроки предоставить сформированную федеральную схему обращения с отходами.
ФедералПресс 03:48
Общество

В России умер последний советский маршал

Lenta.ru 01:34
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РИА Новости 02:03
Экономика

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Lenta.ru вчера в 20:31
Здоровье

В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
НТВ вчера в 03:31
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости вчера в 10:33
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Хоккей

Федерация хоккея России напомнила о победе на Олимпиаде-2018

"25 февраля 2018 года — ровно два года назад — сбылась большая мечта большой страны, наша сборная переиграла соперников из Германии в финале Олимпиады и выиграла золото!" — говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:23
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика

Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией

США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду на то, что страны достигнут соглашения.
РИА Новости 03:37
Гаджеты

Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
RuNews24.ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Авто

Стали известны цены на обновлённый Hyundai Solaris для России

Мой Брянск 23 февраля в 04:57
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

Metaratings вчера в 10:32
Общество

Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали

По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Рамблер 03:44
Кино

Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире

Игромания.ру вчера в 11:31
Политика

Путин рассказал, когда ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом.
Вечерняя Москва 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное