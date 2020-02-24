Экономика
REGNUMВ топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья
Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.
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Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей
Невские Новостивчера в 07:56
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Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Происшествия
Машина въехала в толпу на карнавале в Германии
Неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен, сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
Политика
Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
Происшествия
В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика
В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным.
Здоровье
Дети медработников попадут в детские сады без очереди
Речь идет об установлении права на первоочередной прием в детсады для детей медработников поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и скорой медицинской помощи.
Гаджеты
Производство и выход iPhone 12 могут перенести
Ранее сообщалось: Рендеры iPhone 12 Pro Max демонстрируют смартфон в непривычном дизайне.
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
Футбол
«Милан» намерен продлить контракт с Ибрагимовичем
"Милан" рассматривает варианты продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Tuttosport.
Политика
Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Политика
В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Экономика
ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Совет директоров Банка России принял решение обнулить с 1 апреля свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Футбол
«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 283
География заражения распространилась также на Тоскану, где выявлено два случая заболевания, передаёт ТАСС.
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта
Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Политика
Путин встретится с главой Северной Осетии Битаровым
Футбол
Анри: пока не умер, действительно хотел бы возглавить «Арсенал»
Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, возглавляющий в настоящее время клуб MLS «Монреаль Импэкт», сообщил, что хотел бы однажды возглавить «Арсенал».
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.