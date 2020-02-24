Экономика

REGNUMREGNUMВ топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья

Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.
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