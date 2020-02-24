Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.

В топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья

Политика Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.

Экономика Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.

Экономика ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей «Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

Политика Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 Второе место после Китая по числу заражённых занимает Япония. По последним данным, коронавирус там обнаружили у 751 человека.

Общество Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк» Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).

Шоу-бизнес Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.

Политика Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.

Футбол Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.

Политика Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.

Общество Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд В этом году аномальная зима в Москве сможет побить абсолютный температурный рекорд по теплу, поставленный 59 лет назад.