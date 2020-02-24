Экономика
REGNUMВ топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья
Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.
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Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей
Невские Новостивчера в 07:56
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Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Политика
Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном
Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Экономика
Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России
Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.
Футбол
«Челси» предложил Кепу и 30 миллионов евро за Яна Облака
Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао за рекордные для голкипера 80 миллионов евро.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.
Политика
ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Авто
Средняя стоимость кроссовера с пробегом составляет 947 тыс. рублей
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
Второе место после Китая по числу заражённых занимает Япония. По последним данным, коронавирус там обнаружили у 751 человека.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Игры
«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
В Уфе мигранты поили 93-летнюю бабушку уксусом и забирали ее пенсию
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Общество
Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд
В этом году аномальная зима в Москве сможет побить абсолютный температурный рекорд по теплу, поставленный 59 лет назад.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета».
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Гаджеты
Объявлена цена на Honor View 30 Pro для российского рынка
Китайская компания Huawei Technologies озвучила цену на свой смартфон Honor View 30 Pro для российского рынка.