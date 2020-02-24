Экономика

REGNUMREGNUMВ топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья

Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.
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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31

Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

Названы самые закредитованные регионы России

Комсомольская правда04:19
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Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

3DNews 22 февраля в 01:18
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Вести.Ru 07:01
Финансы

ЦБ РФ существенно повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил с 26 февраля официальный курс доллара США на 62 копейки до 64,9213 рубля.
Росбалт 07:07
Происшествия

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РИА Новости 04:31
Общество

Посольство России в Италии предупредило российских туристов о коронавирусе

Посольство России в Италии распространило заявление, в котором обратилось к российским туристам и рекомендовало им не посещать регионы страны, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 08:22
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
REGNUM 07:17
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Экономика

Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Гудвилл.онлайн 07:50
Наука

Генетика и генеалогия помогли распознать мертвецов в старых могилах

Индикатор 04:02
Авто

Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E

Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
SpeedMe вчера в 12:35
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 21:20
Общество

Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Москва. Северо-Запад 07:47
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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Путь главного открытия сезона РПЛ. Начинал в «Спартаке», играет как Бускетс, чуть не уехал в Европу

Фомин резво начал — в июле забил «Уралу» и «Крыльям», в августе победный «Зениту» — а осенью удостоился первого вызова в сборную.
Sport24.ru 07:00
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

REGNUM 04:59
Авто

Компания Nissan увеличила выпуск Qashqai в России на 3%

Японский автомобильный гигант Nissan объявил об увеличении спроса на своих кроссоверов Qashqai на российском рынке.
Faktom 22 февраля в 10:04
Экономика

Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
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Футбол

Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Бомбардир.ру 01:28
Здоровье

Минздрав закончил проверку в больнице Екатеринбурга, где врачи жаловались на зарплаты

Министерство здравоохранения Свердловской области закончило проверку в областной детской клинической больнице Екатеринбурга, где врачи жаловались на низкую зарплату.
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В профсоюзе предложили ужесточить ответственность за оскорбление учителей в России

Общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предлагается лишать свободы на срок до трех лет за насилие в отношении учителя, а также вводится штраф за оскорбление педагогического работника.
ТАСС 07:38
Общество

Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов

Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Rambler News Service 03:54
Политика

Кремль проведет конкурс для граждан, желающих стать депутатами Госдумы

Победителям в качестве менторов предоставят 12 наставников, среди них - депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.
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Общество

Заведующего морга в Петербурге отстранили от работы после корпоратива

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Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

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Биатлон

Тихонов: «Губерниев потопил сегодняшний биатлон»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Sport24.ru 03:32
Политика

Трамп намерен сократить военный контингент США в Афганистане

Добавим, что, по данным главы Пентагона Марка Эспера, за 2018 год Пентагону удалось сократить численность военнослужащих в Афганистане на 2 тыс. человек.
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Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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