Экономика

REGNUMREGNUMВ топ-10 самых закредитованных попали три региона Поволжья

Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%.
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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ruвчера в 03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

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Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

Названы самые закредитованные регионы России

Комсомольская правда04:19
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Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
RT на русском 06:11
Происшествия

Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса

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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК вчера в 08:59
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Политика

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РИА Новости 06:28
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Интерфакс 06:45
Авто

Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы.
Автоновости дня 00:58
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На Урале фельдшер помогла человеку с ВИЧ и попала в больницу

В челябинском Златоусте фельдшер оказала помощь ВИЧ-положительному гражданину и попала в больницу.
REGNUM 06:38
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
Экономика

Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.
РБК 05:32
Футбол

Калиниченко верит в «Наполи» и «Баварию»

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко считает, что "Наполи" по силам обыграть "Барселону", а "Бавария" - фаворит в гостевом матче против "Челси".
Российская газета 02:12
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Общество

В Курганской области ждут Мишустина с министрами

В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
REGNUM вчера в 23:16
Политика

Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас рассматриваются несколько вариантов принятия поправок в Конституцию.
РИА Новости 05:00
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс вчера в 12:13
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
РИА Новости вчера в 11:24
Политика

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Общество

«Болотное дело» обходится России все дороже

Коммерсантъ 05:56
Происшествия

Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Российская газета 06:00
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Общество

Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Увольнение главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева стало следствием системных проблем в учреждении, а не инцидента с нарушением пациентами режима карантина, сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
RT на русском 05:46
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Общество

Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости.
НТВ 02:59
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
РБК вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today 23 февраля в 02:10
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
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