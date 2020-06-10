Коронавирус
Цензуры.НетВ топ-5 по потенциалу роста после пандемии вошла экономика России
Россию включили в пятёрку стран, в которых наблюдаются наиболее благоприятные экономические предпосылки для восстановления после завершения вспышки коронавируса. Как пишет издание «Известия», также в топ-5 п данному показателю включили Китай, Индонезию, Австралию и Мексику.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
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