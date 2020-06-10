Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Россию включили в пятёрку стран, в которых наблюдаются наиболее благоприятные экономические предпосылки для восстановления после завершения вспышки коронавируса. Как пишет издание «Известия», также в топ-5 п данному показателю включили Китай, Индонезию, Австралию и Мексику.

В топ-5 по потенциалу роста после пандемии вошла экономика России

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