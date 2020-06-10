Коронавирус

Цензуры.НетЦензуры.НетВ топ-5 по потенциалу роста после пандемии вошла экономика России

Россию включили в пятёрку стран, в которых наблюдаются наиболее благоприятные экономические предпосылки для восстановления после завершения вспышки коронавируса. Как пишет издание «Известия», также в топ-5 п данному показателю включили Китай, Индонезию, Австралию и Мексику.
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с чего всё началось

Тихо из кризиса: экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID

Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.
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У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

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В среду, 10 июня, к петербуржцу без маски, который совершал покупки в магазине на Васильевском острове, вызвали сотрудников Росгвардии.
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Происшествия

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Политика

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Политика

Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

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Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»

Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
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Общество

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 08 июня в 06:22
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Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
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Спорт

Муто: Олимпиада в Токио будет организована без роскоши

Олимпийские игры в столице Японии будут организованы без большого размаха и роскоши, заявил исполнительный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.
РИА Новости 09:16
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
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Политика

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Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
Технологии

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Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Армия и оружие

Упражнение «решето»: показаны тренировки отрядов быстрого реагирования НАТО

Отряд быстрого реагирования армии США и сводный отряд сил европейских сил НАТО показали тренировки, которые проводятся на территории Польши в рамках программы «Передовое военное присутствие».
Военное обозрение 09:07
Происшествия

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Общество

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Напомним, что в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отменил режим самоизоляции для граждан моложе 65 лет, а также позволил открыться магазинам с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.
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В Китае решили главную проблему Tesla

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В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

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Опубликованы первые изображения Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году, и уже спустя год появилась его купеобразная версия.
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Армия и оружие

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Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

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На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

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