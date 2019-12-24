Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией. Такие результаты показало исследование юридической компании BrandMonitor.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади. Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

BrandMonitor оценил контрафактный оборот «островков» в ТЦ в 25 млрд руб. в год

Интерфакс02:50

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

РБКвчера в 22:24

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

Газета.Ru00:20

СМИ: Оборот контрафакта в ТЦ может превышать 25 млрд рублей

Национальная служба новостейвчера в 23:51

Названа доля подделок в российских ТЦ

Lenta.ru01:25

СМИ выяснили, как в российских ТЦ сбывают поддельные вещи

URA.Ruвчера в 22:04

В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Коммерсантъвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия

Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Газета.Ru 03:24
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 22 декабря в 11:45
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Происшествия

В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Online47.ru вчера в 06:17
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК вчера в 10:52
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым

Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.
StarHit.ru вчера в 16:00
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года

Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Движок вчера в 05:27
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Экономика

Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»

Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о своих «красных линиях» в реформах правительства.
Lenta.ru 03:30
Футбол

«Челси» готовит предложение по трансферу Иско

Лондонский «Челси» рассчитывает усилить среднюю линию полузащитником мадридского «Реала» Иско, рапортует издание Daily Mail.
Евро-футбол.ру 03:12
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета вчера в 06:50
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Технологии

Умные помощники. Как искусственный интеллект изменил мир

РБК 02:46
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девушку из Томска нашли в Красноярске

Евразия Daily 22 декабря в 23:54
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

Известия 03:33
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль вчера в 07:12
Происшествия

Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу

Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
МР7.ру 00:59
Космос

Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»

Общественное телевидение России вчера в 13:57
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Футбол

Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Чемпионат 02:17
Фигурное катание

Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Pravda.Ru 03:22
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru вчера в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное