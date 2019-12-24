Общество
Российская газетаВ торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей
Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией. Такие результаты показало исследование юридической компании BrandMonitor.
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с чего всё началось
Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади. Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб.Коммерсантъвчера в 17:53
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СМИ: Оборот контрафакта в ТЦ может превышать 25 млрд рублей
Национальная служба новостейвчера в 23:51
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