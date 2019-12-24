Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией. Такие результаты показало исследование юридической компании BrandMonitor.
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с чего всё началось

В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади. Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 17:53

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BrandMonitor оценил контрафактный оборот «островков» в ТЦ в 25 млрд руб. в год

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Названа доля подделок в российских ТЦ

Lenta.ru01:25

В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Коммерсантъвчера в 17:53

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Национальная служба новостейвчера в 23:51

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

РБКвчера в 22:24

СМИ выяснили, как в российских ТЦ сбывают поддельные вещи

URA.Ruвчера в 22:04

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Газета.Ru00:20
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В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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