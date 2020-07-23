Политика

ГородовойГородовойВ трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Роман Путин, двоюродный племянник российского президента, возглавил партию «Народ против коррупции». Она зарегистрирована в Москве на адрес трансформаторной будки.
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с чего всё началось

Офис новой партии Путина разместился в трансформаторной будке – фото

По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.
Собеседниквчера в 13:33

Подробнее о событии

По адресу офиса партии, которую возглавляет племянник Владимира Путина, оказалась трансформаторная будка

Эхо Москвы10:03

Офис российской политической партии обнаружили в трансформаторной будке

Газета.Ru07:59

Офис новой партии Путина разместился в трансформаторной будке – фото

Собеседниквчера в 13:33

В партии племянника Путина объяснили «человеческим фактором» то, что по ее адресу находится трансформаторная будка

Фонтанка.Ру07:52

В партии Путина объяснили, почему адресом офиса организации указана трансформаторная будка

Znak.com07:21

«Собеседник» нашел трансформаторную будку по адресу партии племянника Путина

Дождь05:40

В партии Путина объяснили, почему их офис находится «в трансформаторной будке»

Московский Комсомолец07:40
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Российский предприниматель, общественный и политический деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. Председатель политической партии «Народ против коррупции» с 2020 года.
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