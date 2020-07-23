Политика
АлтапрессВ трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина
О председателе Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК).
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с чего всё началось
По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.Собеседниквчера в 13:33
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В партии Путина объяснили, почему их офис находится «в трансформаторной будке»
Московский Комсомолец07:40
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Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Наука
Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике
Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
МедиаПоток 05:34
Транспорт
В Петербурге могут ввести платный въезд в центр
В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге могут ввести платный въезд в центр.
Piter.tv 08:18
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Футбол
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Общество
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
Lenta.ru 03:59
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Единоборства
Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего
Allboxing.ru вчера в 00:03
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
Общество
Около 50 тысяч москвичей записались на бесплатный ПЦР-тест на COVID-19
Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:05
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
Общество
Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Здоровье
В Петербурге зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом
Повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы у петербургских малышей.
Московский Комсомолец 10:50