Политика

АлтапрессАлтапрессВ трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

О председателе Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК).
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с чего всё началось

Офис новой партии Путина разместился в трансформаторной будке – фото

По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.
Собеседниквчера в 13:33

Подробнее о событии

По адресу офиса партии, которую возглавляет племянник Владимира Путина, оказалась трансформаторная будка

Эхо Москвы10:03

Офис российской политической партии обнаружили в трансформаторной будке

Газета.Ru07:59

Офис новой партии Путина разместился в трансформаторной будке – фото

Собеседниквчера в 13:33

В партии племянника Путина объяснили «человеческим фактором» то, что по ее адресу находится трансформаторная будка

Фонтанка.Ру07:52

В партии Путина объяснили, почему адресом офиса организации указана трансформаторная будка

Znak.com07:21

«Собеседник» нашел трансформаторную будку по адресу партии племянника Путина

Дождь05:40

В партии Путина объяснили, почему их офис находится «в трансформаторной будке»

Московский Комсомолец07:40
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Evo-rus.com 04:10
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Политика

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
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Наука

Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике

Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
МедиаПоток 05:34
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Транспорт

В Петербурге могут ввести платный въезд в центр

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге могут ввести платный въезд в центр.
Piter.tv 08:18
Политика

Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
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Общество

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

Газета.Ru 08:51
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца

Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
2
Происшествия

На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
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Футбол

РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд

Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Общество

В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса

В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
Lenta.ru 03:59
114
Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
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Единоборства

Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего

Allboxing.ru вчера в 00:03
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
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Происшествия

В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета

В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
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Общество

Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
613
Общество

Около 50 тысяч москвичей записались на бесплатный ПЦР-тест на COVID-19

Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:05
1
Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
820
Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Lenta.ru 09:04
3
Общество

Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
3
Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
72
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
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Армия и оружие

Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
20
Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
23
Здоровье

В Петербурге зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом

Повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы у петербургских малышей.
Московский Комсомолец 10:50
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Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. Председатель политической партии «Народ против коррупции» с 2020 года.
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