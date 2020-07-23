Политика
АлтапрессВ трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина
О председателе Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК).
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.Собеседниквчера в 13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
В партии Путина объяснили, почему их офис находится «в трансформаторной будке»
Московский Комсомолец07:40
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
РИА Новости 10:17
Кино
Гей-журнал проведет первую церемонию The Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру
Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию The Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
CyberSport.ru вчера в 14:42
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Кино
Джеймс Кэмерон рассказал, каким получается «Аватар 2»
В недавнем интервью Toronto Sun режиссёр рассказал, какой получается его новая история.
Фильм Про 05:48
Общество
Новые послабления коронавирусного режима ввел воронежский губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в ограничительные меры, введенные на территории региона из-за пандемии коронавируса.
Блокнот Воронеж 11:33
Здоровье
Ковалев: коронавирусом в Ростовской области чаще болеют горожане
Напомним, что в Ростовской области уже неделю суточный прирост заболевших превышает 100 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 10:57
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru 09:06
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Футбол
Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон
Согласованы трансферный план и план коммерческой деятельности. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу.
Вести.Ru 10:57
Энергетика
Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин
На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву.
News.ru 12:04
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Армия и оружие
Первая партия истребителей Су-35 для Египта вылетела из Комсомольска-на-Амуре
На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе собрана первая партия истребителей Су-35 для ВВС Египта.
Военное обозрение 05:38
Космос
С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Футбол
«Бирмингем» изъял из обращения номер 17-летнего Беллингхема
«Бирмингем» объявил, что больше не будет использовать 22-й номер, который ранее носил 17-летний воспитанник клуба Джуд Беллингхем.
Матч ТВ 11:11
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 18 матчей. За это время он забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Bookmaker-ratings.ru 09:40
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Футбол
Луческу возглавил киевское «Динамо»
REGNUM 09:34
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40