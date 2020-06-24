Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Выбор новой даты определило то, что в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победы на Красной площади.

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