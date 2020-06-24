Общество
Lenta.ruВ трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка.
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Здоровье
В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек
Всего в Приамурье выявлено 1399 случаев COVID-19, 454 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 561 человек, на втором месте город Свободный - 349 человек.
РИА Новости 22 июня в 22:49
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 15:55
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Футбол
Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы»
Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.
Петербургский дневник 04:53
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Здоровье
Ещё два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае
За сутки в регионе зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19 среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края, при этом 117 человек выздоровело, двое скончались.
AmurMedia.ru 04:50
Происшествия
В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом
В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Шоу-бизнес
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
Pravda.Ru 11:29
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Пугачева поддержала Лайму Вайкуле в трудную минуту
Напомним, что Вайкуле и Пугачева на протяжении многих лет дружат, а до карантина они часто виделись, так как Примадонна приезжала отдыхать в Юрмалу со своей семьей, где посещала фестиваль певицы и приходила к ней в гости.
RuNews24.ru 05:53
Авто
Infiniti меняет стратегию развития
Премиальная марка Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о смене стратегии развития.
Автоновости дня 14:35
Фигурное катание
Загитова останется без наград на премии ISU
ProstoProSport вчера в 23:14
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией
«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Политика
Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ
Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37