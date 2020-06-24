Общество

Lenta.ruLenta.ruВ трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка.
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Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Комсомольская правда05:04

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

РБК08:13

На параде Победы использовали компьютерную графику — камера «пролетела» через ствол танка

Дождь07:56

Во время парада Победы впервые применили спецэффекты. Камера «пролетела» через дуло танка

Телеканал 360°05:11

Кононенко прокомментировал пролет камеры сквозь дуло танка на параде Победы

Взгляд.ру08:33

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Lenta.ru04:44

Телетрансляция парада Победы отметилась уникальным пролетом камеры через дуло танка

Слово и Дело04:28
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Здоровье

В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек

Всего в Приамурье выявлено 1399 случаев COVID-19, 454 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 561 человек, на втором месте город Свободный - 349 человек.
РИА Новости 22 июня в 22:49
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Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 15:55
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Единоборства

Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова

Lenta.ru 16:13
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Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
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Путешествия

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Футбол

Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы»

Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.
Петербургский дневник 04:53
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Здоровье

Ещё два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае

За сутки в регионе зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19 среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края, при этом 117 человек выздоровело, двое скончались.
AmurMedia.ru 04:50
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Происшествия

В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Общество

В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Шоу-бизнес

Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе

Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
Pravda.Ru 11:29
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Шоу-бизнес

Пугачева поддержала Лайму Вайкуле в трудную минуту

Напомним, что Вайкуле и Пугачева на протяжении многих лет дружат, а до карантина они часто виделись, так как Примадонна приезжала отдыхать в Юрмалу со своей семьей, где посещала фестиваль певицы и приходила к ней в гости.
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Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Премиальная марка Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о смене стратегии развития.
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Фигурное катание

Загитова останется без наград на премии ISU

ProstoProSport вчера в 23:14
Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru вчера в 06:43
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17

Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией

«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
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Политика

Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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