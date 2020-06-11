Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.
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Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в трех регионах России

РБКвчера в 21:21

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

РИА Новостивчера в 20:24

Названы регионы для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу

Коммерсантъвчера в 20:36

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу проведут в трёх регионах России

Life.ruвчера в 20:33

Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета на COVID-19

Вести.Ruвчера в 21:17

Оценку популяционного иммунитета к COVID-19 проведут в ряде регионов

Газета.Ruвчера в 20:16

В трех регионах России планируется исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу

ТАССвчера в 20:11
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru вчера в 10:22
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Происшествия

В Минздраве назвали возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

Газета.Ru 02:18
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
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Политика

В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
Life.ru 09 июня в 14:00
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Армия и оружие

Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)

Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Происшествия

Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы

Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, устроившего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети под Осло, к 21 году тюремного заключения.
ТАСС 04:07
Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
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Общество

Amazon запретила полиции пользоваться технологией распознавания лиц

Американская корпорация Amazon запретила правоохранительным органам использовать программу для распознавания лиц Rekognition.
Новый День 02:27
17
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
43
Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском вчера в 07:17
5,6K
Общество

Ученый Лапыгин освобожден по УДО

Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Общество

ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
23
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
42
Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
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Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
2
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

RT на русском вчера в 09:35
93
Общество

В Италии начали продавать дома за один евро

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск отреагировал на статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Известия вчера в 17:54
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Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
2
Здоровье

Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
4
Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
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