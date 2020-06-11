На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.

В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

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