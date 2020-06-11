Коронавирус
Российская газетаВ трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.
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Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Игры
Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II
News.ru вчера в 10:22
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
«Морской старт» договаривается с покупателем
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
Политика
В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
Life.ru 09 июня в 14:00
Армия и оружие
Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)
Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Происшествия
Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, устроившего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети под Осло, к 21 году тюремного заключения.
ТАСС 04:07
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Общество
Amazon запретила полиции пользоваться технологией распознавания лиц
Американская корпорация Amazon запретила правоохранительным органам использовать программу для распознавания лиц Rekognition.
Новый День 02:27
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
Политика
Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском вчера в 07:17
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск отреагировал на статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Известия вчера в 17:54
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Здоровье
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21