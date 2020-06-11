Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.
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Названы регионы для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу

Коммерсантъвчера в 20:36

Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета на COVID-19

Вести.Ruвчера в 21:17

Жителей трёх регионов проверят на популяционный иммунитет к COVID-19

RT на русскомвчера в 20:42

Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в трех регионах России

РБКвчера в 21:21

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

РИА Новостивчера в 20:24

Оценку популяционного иммунитета к COVID-19 проведут в ряде регионов

Газета.Ruвчера в 20:16

В трех регионах России планируется исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу

ТАССвчера в 20:11
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Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 09 июня в 14:38
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Экономика

Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

Сумма выросла до 1,3 миллиарда к 31 декабря, при этом в течение всего года максимальный долг Первого канала составлял чуть более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 09 июня в 07:33
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
3
Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
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Происшествия

В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах

Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.
РБК 00:00
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
12
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
1,9K
Политика

В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.
Газета.Ru вчера в 00:05
3,1K
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Общество

Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Российская газета вчера в 19:58
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

Росатом может купить плавучий космодром «Морской старт»

В комплекте с космодромом идет командное судно.
ФедералПресс вчера в 21:58
16
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
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Транспорт

ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость

ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
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Путешествия

Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru вчера в 21:14
3
Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
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Гаджеты

Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12

Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
The GEEK вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую

Paparazzi.ru вчера в 10:25
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Экономика

Кудрин рассказал, сколько денег потребуется экономике в случае второй волны коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в случае второй волны коронавируса на поддержку экономии потребуется еще один-два триллиона рублей.
Gazeta.SPb 01:35
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