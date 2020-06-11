В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Исследование необходимо для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

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