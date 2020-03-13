Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.
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В России выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом

Городовой00:50

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

Российская газетавчера в 22:02

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

Известиявчера в 20:45

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:52

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 15:16

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 12:48

В Калининграде зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией

Новый Калининград.Ruвчера в 12:30
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Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Piter.tv вчера в 09:15
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета вчера в 15:22
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Армия и оружие

США выпустят «приманку» для России

Piter.tv 00:20
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM

Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:37
Общество

Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
РБК 01:00
Политика

Россия запретила въезд гражданам Италии

С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Вести.Ru вчера в 12:40
Политика

Мосгордума приняла поправки в Конституцию

Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Mockva.ru вчера в 11:52
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа вчера в 14:05
Авто

Lifan в России расширяет модельный ряд

32CARS.ru вчера в 09:17
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

РИА Новости вчера в 21:14
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Lenta.ru вчера в 22:38
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру вчера в 05:42
Кино

Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год

Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.
Народные новости вчера в 18:32
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Политика Сегодня 11 марта в 12:43
Хоккей

В КХЛ объяснили спорный гол «Динамо»

Решающий гол забил Дмитрий Яшкин, шайба была засчитана после видеоповтора. Департамент судейства КХЛ объяснил эпизод.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Технологии

Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов

В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
OAnews вчера в 06:30
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Футбол

Крыховяк: ситуация с коронавирусом - тест на нашу ответственность

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк в своем Instagram поделился мыслями о распространении коронавирусной инфекции по всему земному шару.
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
РБК 11 марта в 17:53
Финансы

Аналитики ЦБ объяснили, от чего зависят ставки по ипотеке

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко в четверг не исключил повышения ставок по ипотеке на 1-2 процентных пункта на фоне падения курса рубля.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
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