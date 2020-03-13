За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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