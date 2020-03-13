Общество
КоммерсантъВ России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.
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В Калининграде зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией
Новый Калининград.Ruвчера в 12:30
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Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Армия и оружие
США выпустят «приманку» для России
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM
Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
Общество
Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»
Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
Политика
Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Lifan в России расширяет модельный ряд
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Кино
Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год
Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Хоккей
В КХЛ объяснили спорный гол «Динамо»
Решающий гол забил Дмитрий Яшкин, шайба была засчитана после видеоповтора. Департамент судейства КХЛ объяснил эпизод.
Технологии
Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов
В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
Общество
Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Футбол
Крыховяк: ситуация с коронавирусом - тест на нашу ответственность
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк в своем Instagram поделился мыслями о распространении коронавирусной инфекции по всему земному шару.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
Финансы
Аналитики ЦБ объяснили, от чего зависят ставки по ипотеке
Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко в четверг не исключил повышения ставок по ипотеке на 1-2 процентных пункта на фоне падения курса рубля.
Происшествия