В третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено
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В третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено. В первую очередь, это объясняется восстановлением спроса.В источнике
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