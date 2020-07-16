Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Рекомендуем
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Энергетика и промышленность России
Энергетика и промышленность России

В третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено

В третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено. В первую очередь, это объясняется восстановлением спроса.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Нефтяные квоты, убытки «Газпрома» и курорты Турции. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ09:30
Коммерсантъ

ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъ15 июля в 14:16
ТАСС

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАСС15 июля в 11:43
РБК

Страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн барр. в сутки

РБК15 июля в 10:54
Газета.Ru

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Газета.Ru15 июля в 09:03
Известия

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит 8,2 млн баррелей в сутки

Известия15 июля в 12:13
Эхо Москвы

Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы15 июля в 01:06
Реклама
Реклама

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru02:48
451
Реклама
Реклама

Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости11:15
18

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости08:30
14
Реклама

Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ12:13
1

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru03:13
3
Реклама

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия12:38
4

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ09:36
25
Реклама

Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ

Как стало известно, Фрунзенский районный суд Саратова сегодня, 17 июля, по ходатайству следствия принял решение о мере пресечения в отношении задержанного ранее по подозрению в мошенничестве бывшего депутата облдумы и экс-руководителя компании "Вещатель" Александра Гайдука.
Общественное мнение09:15
13
Реклама
Реклама
Реклама