Энергетика
Newvz.ruЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Решение ОПЕК+ снизить ограничение добычи на 1,9 млн баррелей 9,6 млн в июле приведет к стабилизации цен в диапазоне $40–50 за баррель, считают эксперты. Они отмечают, что если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, то могли бы уступить доли на рынке другим производителям.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
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Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
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Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
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Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»
Минэкономики, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов «Транснефти», о котором в мае на фоне падения цен на нефть попросил президента РФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Российская газета вчера в 11:36
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Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
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Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
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Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
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«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму
Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
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Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
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Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
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Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
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«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
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Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
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В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
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Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
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Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
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