Энергетика
Энергетика и промышленность РоссииВ третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено
В третьем квартале 2020 года сокращение добычи нефти будет смягчено. В первую очередь, это объясняется восстановлением спроса.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ 10:05
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заблудилась на саммите ЕС
Территория новостей 11:12
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».
Коммерсантъ 06:14
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Apple добавит в новой iOS эмодзи для русских
Слово и Дело 05:46
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Общество
«Китайский Uber» может запуститься в России в августе
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу на российском рынке с Казани.
Коммерсантъ 11:01
Происшествия
СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю
Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.
МР7.ру вчера в 12:59
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv 03:56
Общество
В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
Футбол
«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты
Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21
Экономика
Собянин рассказал, сколько недополучит бюджет Москвы из-за коронавируса
Московский бюджет в нынешнем году может недополучить до 600 млрд рублей из-за коронавируса и его последствий.
Газета.Ru 11:43
Общество
Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
REGNUM 11:36
Здоровье
97 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 17 июля в Ростовской области у 11 214 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 267 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:29
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Экономика
ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки
ВТБ совместно с группой компаний ПИК провел на Дальнем Востоке первую онлайн-выдачу ипотечного кредита.
Кам 24 вчера в 20:36
Здоровье
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Министерство здравоохранения РФ планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 11:13
Футбол
Рикарду Алвеш: «Мечтаю попасть в сборную Португалии и думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат»
Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш рассказал о том, каким хотел бы видеть продолжение своей футбольной карьеры.
Матч ТВ 10:57