Коронавирус

MetaratingsMetaratingsВ трёх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

Пресс-служба АПЛ опубликовала отчёт о первом этапе прохождения футболистами, тренерами и работниками клубов тестов на коронавирус. Болезнь выявлена у представителей трёх команд. Клубы и фамилии заразившихся АПЛ держит в тайне.
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В АПЛ выявили 6 случаев заражения COVID-19 в трех командах

Советский спорт11:24

В трех клубах чемпионата Англии зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом

Матч ТВ11:43

У шести человек из трех клубов АПЛ обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс11:39

В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

Soccer.ru11:28

В трёх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

Metaratings11:44

Шесть человек из трех клубов АПЛ сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ru11:16

АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах

Чемпионат11:14
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

BFM.ru 10:39
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Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
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Происшествия

В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре

Полицейские в Рязани прервали незаконно организованный в условиях самоизоляции концерт в местном баре, где собрались 48 местных жителей, на некоторых из них составили протоколы, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 14:31
Общество

Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
РИА Новости 11:46
1,6K
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Политика

Власти США выделят $19 млрд на помощь фермерам

Администрация США выделяет фермерам $19 млрд для покрытия ущерба в связи с пандемией.
ТАСС 13:54
Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Evo-rus.com 16 мая в 17:01
1,1K
Общество

Низкая смертность от коронавируса в России объяснена

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
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Общество

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
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Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
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Общество

Агаларов рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Дагестане

ProstoProSport 12:16
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Общество

Путин заявил, что выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона детей

Выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет получат более 22 миллионов семей.
NewInform 08:02
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
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Общество

В Нижегородской области начинается ослабление режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности.
Патриоты Нижнего 10:16
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Шоу-бизнес

Стилисты преобразили Наталью Назарову до неузнаваемости

Bimru.ru 13:19
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Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
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Футбол

РФС попросил губернаторов разрешить тренировки клубам РПЛ

Президент РФС Александр Дюков направил губернаторам каждого региона, представленного командой в РПЛ, специальное письмо.
Metaratings 14:23
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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