Пресс-служба АПЛ опубликовала отчёт о первом этапе прохождения футболистами, тренерами и работниками клубов тестов на коронавирус. Болезнь выявлена у представителей трёх команд. Клубы и фамилии заразившихся АПЛ держит в тайне.

В трёх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

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