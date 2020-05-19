Коронавирус
Советский спортВ тульском «Арсенале» не нашли коронавируса
Надеемся, это произойдет в ближайшие дни. С тех пор, как РФС принял решение в возобновлении чемпионата 21 июня, было выявлено три случая заражения коронавирусом среди футболистов клубов РПЛ. Инфекцию нашли у Джефферсона Фарфана (Локомотив), Константина Плиева (Рубин) и Романа Евгеньева (Динамо).
Читать в источнике
Оценить
У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни.
— Гурам Аджоев, российский футболистГазета.Ru вчера в 15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент вчера в 05:38
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Здоровье
В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией
Самара, 20 мая 2020, 08:36 — REGNUM Число граждан, заболевших внебольничной пневмонией, увеличилось в Самарской области в сравнении показателями прошлых лет.
REGNUM 01:36
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Космос
Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными
Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса
Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 18 мая в 00:06
Здоровье
На Южном Урале растет число умерших от коронавируса
Число заболевших увеличилось на 84. К сожалению, за прошедшие сутки умер один человек. От коронавируса скончался 85-летний мужчина.
Миасский рабочий 02:21
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Общество
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Гаджеты
NVIDIA отказалась от Tesla, чтобы не было путаницы с Tesla
Позже NVIDIA отказалась от таких охладителей в угоду пассивным радиаторам, которые продуваются мощными вентиляторами самих серверных стоек.
3DNews вчера в 17:24
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05