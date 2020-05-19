Коронавирус

Советский спортСоветский спортВ тульском «Арсенале» не нашли коронавируса

Надеемся, это произойдет в ближайшие дни. С тех пор, как РФС принял решение в возобновлении чемпионата 21 июня, было выявлено три случая заражения коронавирусом среди футболистов клубов РПЛ. Инфекцию нашли у Джефферсона Фарфана (Локомотив), Константина Плиева (Рубин) и Романа Евгеньева (Динамо).
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У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни.
— Гурам Аджоев, российский футболистГазета.Ru 15:19

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В тульском «Арсенале» не нашли коронавируса

Советский спорт15:31

В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

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Весь тульский «Арсенал» сдал отрицательные тесты на коронавирус

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Игроки тульского «Арсенала» прошли тестирование на коронавирус

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