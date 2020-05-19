У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни.

Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала тульского "Арсенала" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом

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