Происшествия
РБКНесовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье
В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России. Об этом сообщила РБК пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова. Трагедия произошла 3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.РЕН ТВ09:47
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