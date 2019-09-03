Мать погибшей после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье девочки рассказала РЕН ТВ, как все было на самом деле. О смерти 5-летней Любы стало известно сегодня, 3 сентября. По данным РЕН ТВ, девочка купалась в бассейне, однако в какой-то момент начала тонуть.

с чего всё началось

Ранее тетя погибшей рассказала, что несовершеннолетняя россиянка пострадала в бассейне. По ее словам, ребенок упал с горки, ударился головой и захлебнулся. Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума.

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