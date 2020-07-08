Коронавирус
УралПолит.RuВ «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус
По прежнему свои позиции не сдает Югра - 268 случаев заражения, Ямал - 202, Тюменская область - 75.В "тюменской матрешке" еще у 545 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре COVID-19 заразились 268 человек и скончались трое.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
РИА Новости вчера в 10:41
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии
Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
REGNUM вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
Киберспорт
В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage
Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.
NewInform 03:02
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Космос
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель Atlas V
Инженеры американского аэрокосмического агентства NASA установили марсоход Perseverance на ракету-носитель Atlas V. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба NASA.
ИА Красная Весна 03:37
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
Актуальные Новости 04:33
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК вчера в 12:54
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия вчера в 22:12
Политика
Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
ТАСС вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Происшествия
На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов
Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.
Новостной фронт 04:34
Общество
91 человек в Саратовской области заболел коронавирусом за сутки
По информации регионального оперштаба на 09:00, субботы, 11 июля в Саратовской области у 91 человека лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:48
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Общество
В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 04:05
Футбол
Игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо, опубликованное в The Sun: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке»
Английский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Sports.ru 03:48
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 09 июля в 04:18
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Авто
Автосалоны испытывают нехватку новых автомобилей
Car.ru вчера в 03:27
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22