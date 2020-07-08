По прежнему свои позиции не сдает Югра - 268 случаев заражения, Ямал - 202, Тюменская область - 75.В "тюменской матрешке" еще у 545 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре COVID-19 заразились 268 человек и скончались трое.

В «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Биатлон Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.

Киберспорт В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 15

Космос Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель Atlas V Инженеры американского аэрокосмического агентства NASA установили марсоход Perseverance на ракету-носитель Atlas V. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба NASA.

Шоу-бизнес Антон Табаков празднует 60-летие Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет. 1

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных». 119

Политика Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. 11

Политика Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.

Происшествия На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.

Общество 91 человек в Саратовской области заболел коронавирусом за сутки По информации регионального оперштаба на 09:00, субботы, 11 июля в Саратовской области у 91 человека лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,3K