Коронавирус
УралПолит.RuВ «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус
По прежнему свои позиции не сдает Югра - 268 случаев заражения, Ямал - 202, Тюменская область - 75.В "тюменской матрешке" еще у 545 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре COVID-19 заразились 268 человек и скончались трое.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
Автоспорт
Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Общество
Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Футбол
«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»
Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США
Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Экономика
В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса
В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
Футбол
Матч Серии Б завершился дракой, один из футболистов попал в больницу
Встреча 33-го тура итальянской Серии Б между «Юве Стабией» и «Виртус Энтеллой» завершилась дракой, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 04:32
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 09 июля в 10:16
Общество
Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне
Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Автоспорт
Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.
Soccer.ru 06:15
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49