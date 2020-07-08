Коронавирус

УралПолит.RuУралПолит.RuВ «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус

По прежнему свои позиции не сдает Югра - 268 случаев заражения, Ямал - 202, Тюменская область - 75.В "тюменской матрешке" еще у 545 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре COVID-19 заразились 268 человек и скончались трое.
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В «тюменской матрешке» за сутки умерли 9 больных с COVID-19

Муксун.fm04:03

+ 545. «Тюменская матрешка» продолжает прирастать заболевшими коронавирусом

ФедералПресс03:59

В «тюменской матрешке» — 556 новых случаев коронавируса, пять новых смертей

Znak.comвчера в 04:00

В «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус

УралПолит.Ru08 июля в 05:18

В Югре третий день подряд умирает по три носителя коронавируса

Накануне.Ru08 июля в 04:07
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Происшествия

Инспектор ГИБДД пролил свет на причастность Ефремова к аварии

SM News 05:55
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
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Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
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Автоспорт

Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня

Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Общество

Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
37
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
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Футбол

«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»

Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
2,9K
Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Вести.Ru 05:17
59
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
34
Политика

Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
78
Экономика

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
4
Футбол

Матч Серии Б завершился дракой, один из футболистов попал в больницу

Встреча 33-го тура итальянской Серии Б между «Юве Стабией» и «Виртус Энтеллой» завершилась дракой, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 04:32
Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 09 июля в 10:16
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Общество

Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне

Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
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Автоспорт

Третья тренировка откладывается

Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Футбол

Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.
Soccer.ru 06:15
Общество

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
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