По прежнему свои позиции не сдает Югра - 268 случаев заражения, Ямал - 202, Тюменская область - 75.В "тюменской матрешке" еще у 545 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре COVID-19 заразились 268 человек и скончались трое.

В «тюменской матрешке» еще у 545 человек подтвердился коронавирус

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости. 210

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин. 282

Автоспорт Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.

Футбол «В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку» Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны. 136

Политика Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.

Экономика В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). 4

Общество Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.

Автоспорт Третья тренировка откладывается Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.

Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 531

Футбол Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.