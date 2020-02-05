Происшествия

Evo-rus.comEvo-rus.comТюменский аэропорт ожидает эвакуируемых из Китая

В Тюмени готовятся встретить эвакуируемых из Китайской Народной Республики, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
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Костюмы химзащиты, одеяла и брезент под ногами: 15 кадров, как в Тюмени встретили пассажиров из Китая

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Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью

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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
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Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
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Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
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Бартомеу организует срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу намерен организовать срочную встречу со спортдиректором команды Эриком Абидалем, который конфликтует с капитаном клуба Лионелем Месси.
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Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
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МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках

Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
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Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.
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"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц - коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости", - говорится в сообщении.
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Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

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В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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