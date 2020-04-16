Коронавирус

Муксун.fmМуксун.fmВ тюменском военном училище выявлен очаг коронавируса

Многие переживают, что в ТВИКУ, возможно, не хватает средств индивидуальной защиты для врачей. Вполне вероятно, что сами курсанты не обеспечены масками и антисептиками. Всего в Тюменской области 112 случаев коронавируса.
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Топ-5 главных новостей Тюменской области за 16 апреля

Тюменская область сегодня12:59

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости08:30

В Тюменской области — два новых очага заболевания коронавирусом

Новости Тюмени 72.ru07:50

В Тюменской области выявили еще два очага заражения COVID-19

Тюменская линия08:05

В Тюменской области появилось сразу два очага распространения коронавируса

Megatyumen.ru07:56

Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

ТАСС07:38

В тюменском ТВВИКУ возник серьезный очаг заболевания коронавирусом

Вслух.Ру08:28
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Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
1,9K
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 14:00
1,7K
Экономика

Путин представил новый пакет мер поддержки бизнеса

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого предложил дополнительные меры поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Профиль вчера в 11:29
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Общество

Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
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Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса завершили обмен удерживаемыми лицами. Украина получила 9 человек от ДНР и еще 11 от ЛНР.
Газета.Ru 06:51
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Гаджеты

Apple готовит полноразмерные модульные наушники

Компания Apple Inc. разрабатывает беспроводные охватывающие наушники (полноразмерные, прилегающие к голове вокруг уха) со сменными частями.
Вести.Ru 08:26
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Игры

Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
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Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
338
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
51
Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Здоровье

Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Футбол

Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»

Футболист посоветовал сериалы: «Друзья», «Спартак», «Доктор Хаус», «Настоящая кровь» и «Как я встретил вашу маму», сообщается в официальном «инстаграме» клуба из Санкт-Петербурга.
Чемпионат 11:27
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 14 апреля в 08:15
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Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
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Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 13:24
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE — в бюджетном исполнении

Apple представила новый iPhone SE. Это уже второе поколение технологически современного смартфона, но в бюджетном исполнении.
BFM.ru вчера в 14:42
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Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
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