Экономика

РБКРБКВ уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

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В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

РБК01:02

РБК: экс-главу «Открытия» обвиняют в фиктивной гарантии на 7 млрд рублей

Коммерсантъ02:14
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