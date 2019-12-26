В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

с чего всё началось

O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги. Данкевич — единственный топ-менеджер «Открытия», который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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