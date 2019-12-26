Общество

РБКРБКВ уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

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O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги. Данкевич — единственный топ-менеджер «Открытия», который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

РБК01:02

РБК: экс-главу «Открытия» обвиняют в фиктивной гарантии на 7 млрд рублей

Коммерсантъ02:14

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К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
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Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

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Общество

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Армия и оружие

«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года

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Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
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Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

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В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой

В Одессе опознали тело последней жертвы пожара в доме Асвадурова на Троицкой улице. Об этом 25 декабря сообщила «Думская»
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Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
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Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), чтобы успокоить международное сообщество.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
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