В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

с чего всё началось

Второй собеседник указал, что выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий Данкевичу. Адвокат экс-главы «Открытия» отказался от комментариев. Новый эпизод связан с компаниями бизнесмена Бориса Минца, как и предыдущие обвинения в адрес Данкевича.

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