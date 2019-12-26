Общество

ForbesForbesВ уголовном деле экс-главы «Открытия» появился новый эпизод

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Второй собеседник указал, что выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий Данкевичу. Адвокат экс-главы «Открытия» отказался от комментариев. Новый эпизод связан с компаниями бизнесмена Бориса Минца, как и предыдущие обвинения в адрес Данкевича.
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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

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