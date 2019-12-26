Общество
ForbesВ уголовном деле экс-главы «Открытия» появился новый эпизод
Второй собеседник указал, что выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий Данкевичу. Адвокат экс-главы «Открытия» отказался от комментариев. Новый эпизод связан с компаниями бизнесмена Бориса Минца, как и предыдущие обвинения в адрес Данкевича.
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В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.РБК01:02
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Происшествия
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Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Политика
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая в Анкаре, что турецкая армия пойдет туда, куда Турцию пригласят.
Игры
Слухи: GTA VI выйдет осенью 2021 года
Информатор PSErebus, ранее предсказавший день премьеры и стоимость PlayStation 5 (правильность прогноза ещё предстоит узнать), назвал ориентировочную дату выхода следующей части Grand Theft Auto.
Фигурное катание
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Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
Политика
Миллер подтвердил готовность к поставкам газа через «Турецкий поток»
Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.
Общество
Кудрин рассказал, какое решение Путина спасло экономику России
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Армия и оружие
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Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
Транспорт
Более 15 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября.
Общество
К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов
К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов Эксперимент проводится в рамках программы интеграции иностранцев.
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На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Политика
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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.