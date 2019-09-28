Происшествия
REGNUMВ украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН. По словам главного врача городского родильного дома Альберта Курицына, девочки родились в ночь на 28 сентября, девочки имеют одно тело, но две головы.
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Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорблять пилота-героя Дамира Юсупова
Российская певица Ольга Серябкина отказалась оскорблять летчика-героя Дамира Юсупова.
Газета.Ru 27 сентября в 22:34
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Борисов останется ведущим «Пусть говорят» на Первом канале
Ранее сообщалось, что Собчак может стать новой ведущей программы «Пусть говорят», что стало основой для слухов о том, что Борисов покинет программу.
iReactor вчера в 22:55
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Кино
«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»
Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk вчера в 08:12
Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
В России официально запретили курить на балконах
Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 26 сентября в 04:18
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.
РИА Новости вчера в 23:08
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Политика
Зеленский ценит вклад канцлера ФРГ в урегулирование на Украине
"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - проводит слова главы украинской дипмиссии в Германии немецкое издание Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Здоровье
Ученые назвали смертельные дозы популярных продуктов
Смертельной считается доза не меньше 85 плиток, утверждают учёные.
Волгоградская правда вчера в 10:02
Политика
Бывшие сотрудники спецслужб США выступили против Трампа
Интересы национальной безопасности оказались под угрозой после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины, считают более 300 бывших сотрудников спецслужб США.
Красная весна вчера в 14:22
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости вчера в 11:54
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM вчера в 19:25