Происшествия

REGNUMREGNUMВ украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН. По словам главного врача городского родильного дома Альберта Курицына, девочки родились в ночь на 28 сентября, девочки имеют одно тело, но две головы.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

Вести.Ruвчера в 10:02

Врач сообщил о рождении сиамских близнецов на Украине

РБКвчера в 14:23

На Украине родился ребенок с двумя головами

Московский Комсомолецвчера в 12:23

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Газета.Ruвчера в 15:36

Сиамские близнецы родились на Украине

ТАССвчера в 09:45

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новостивчера в 08:57

На Украине родились сиамские близнецы

Life.ruвчера в 05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Известия вчера в 22:54
Политика

Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Происшествия

Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:56
Политика

Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Музыка

The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль 27 сентября в 15:52
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Политика

Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым

Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер вчера в 04:33
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Экономика

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Космос

10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 27 сентября в 04:39
Футбол

Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»

28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Известия вчера в 20:26
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
Хоккей

Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

Sportbox.RU 27 сентября в 15:08
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил

Спорт-Экспресс вчера в 09:06
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Политика

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Кино

Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах

Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости вчера в 01:15
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Общество

В России запретят курить на балконе

Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.
Medical Note 27 сентября в 00:41
Политика

CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
Пятый канал 27 сентября в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное