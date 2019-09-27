Политика

RT на русскомRT на русскомВ украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
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с чего всё началось
Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире
 радиостанции «Новое время».
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В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

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Политика

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В России в 2019 году количество коррупционных преступлений выросло на 3,6%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
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Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.
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Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке

Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.
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