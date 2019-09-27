Политика
RT на русскомВ украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».Ведомостивчера в 09:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Заместитель генпрокурора Украины сообщил об остановке следствия по делу Байдена
Ведомостивчера в 09:57
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия
Посетитель устроил стрельбу в московском клубе
Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Технологии
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
РИА Новости вчера в 02:26
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Невские Новости вчера в 12:58
Гаджеты
Google представила версию Android 10 для слабых смартфонов
Xiaomi представила смартфон с настолько большим экраном, что он занял большую часть задней панели.
Кубанские новости 26 сентября в 03:27
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Политика
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости 26 сентября в 18:51
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru вчера в 15:39
Гаджеты
Краснодар занял третье место в России по числу купленных iPhone 11
Краснодар стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где купили больше всего новых iPhone 11 с момента старта продаж.
Кубань 24 25 сентября в 05:28
Спорт
Картошка с землей: Ласицкене пожаловалась на питание в Дохе
Нева Спорт вчера в 16:54
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Здоровье
Эксперты рассказали, как распознать признаки болезни печени
Чтобы быстро определить болезни печени, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние кожи: пожелтевший цвет, появление сосудистых звездочек, грибок, пятна, лишай.
ФАН вчера в 18:50
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Футбол
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Бомбардир.ру вчера в 01:40
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости вчера в 09:59