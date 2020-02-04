Общество

Lenta.ruLenta.ruВ украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».
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Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК04:35

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости10:06

Фотомонтаж с Киану Ривзом был напечатан в украинском учебнике вместо исторического снимка

ТАСС07:47

Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1932 года

Телеканал 360°12:14

Прифотошопленного к историческому кадру Киану Ривза нашли в украинском учебнике

Газета.Ru04:07

Киану Ривз попал в украинский учебник по истории на снимке 1932 года

News.ru03:49

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM03:49
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
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