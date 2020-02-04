В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».

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