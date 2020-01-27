Армия и оружие
Lenta.ruВ упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США
В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США. Видео опубликовал пользователь Twitter. На кадрах запечатлен упавший борт, вокруг которого столпились люди.
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Армия и оружие
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