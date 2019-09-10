Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления. Об этом сообщает РИА "Новости". "Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента РФ", - заявила она.

В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

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