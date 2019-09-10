Политика
РЕН ТВВ управделами президента прокомментировали публикации о Смоленкове
В управделами президента прокомментировали публикации американских СМИ об "информаторе" Олеге Смоленкове. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова заявила, что данный человек не является их сотрудником, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Армия и оружие
ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.
Sudostroenie.info 04:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Футбол
Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
Известия вчера в 16:44
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru 02:24
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Футбол
Агент Жонатаса: «ЦСКА или „Динамо“? Пока не знаю»
Пока не знаю, где именно он окажется, — сказал Фелисиану.
Sportbox.RU 10:41
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Футбол
Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Sport24.ru 09:17
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Наука
Южную Африку назвали родиной общего предка людей современного типа
Ныне живущие на планете люди современного типа получились в результате скрещивания популяций своих предшественников из Южной, и возможно, Восточной Африки, сообщается в Nature Communcations.
N+1 10:28
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы
В Роскачестве составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением.
RT на русском 03:00
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28