Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ управделами президента прокомментировали публикации о Смоленкове

В управделами президента прокомментировали публикации американских СМИ об "информаторе" Олеге Смоленкове. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова заявила, что данный человек не является их сотрудником, сообщает РИА "Новости".
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В управделами президента ответили на публикации об «агенте США» Смоленкове

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В управделами президента прокомментировали публикации о «шпионе ЦРУ» в рядах ведомства

ТАСС04:28

В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал

Интерфакс04:20

Управделами президента опровергло работу в структуре «осведомителя ЦРУ»

РБК04:21

В управделами президента заявили, что у них не работал Олег Смоленков

RT на русском04:35

В управделами президента РФ ответили на вопрос об американском шпионе

URA.Ru04:25

В Управделами президента открестились от «агента США» Смоленкова

Национальная служба новостей05:02
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Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
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ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей

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Sudostroenie.info 04:48
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Телеканал 360° вчера в 19:27
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Газета.Ru 06:21
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
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Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020

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Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

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Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
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Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
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Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

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Футбол

Агент Жонатаса: «ЦСКА или „Динамо“? Пока не знаю»

Пока не знаю, где именно он окажется, — сказал Фелисиану.
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Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
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Южную Африку назвали родиной общего предка людей современного типа

Ныне живущие на планете люди современного типа получились в результате скрещивания популяций своих предшественников из Южной, и возможно, Восточной Африки, сообщается в Nature Communcations.
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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