Происшествия
РИА НовостиФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края
В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ.
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с чего всё началось
В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.Интерфакс - Россиявчера в 22:33
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России
В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM вчера в 06:58
Политика
Лукашенко призвал жителей Белоруссии беречь независимость страны
Брест, Белоруссия, 22 июня 2020, 08:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не поддаваться на «уловки трех-четырех шарлатанов» и стараться беречь белорусскую независимость.
REGNUM 01:17
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Происшествия
Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии
ТАСС вчера в 21:41
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
Авто
Hyundai вновь повысила цены на автомобили в России
Российские дилеры корейского бренда Hyundai вновь повысили цены на представленные модели машин.
Car.ru вчера в 03:47
Здоровье
В Свердловской области коронавирус выявлен еще у 224 человек
Московский Комсомолец Екатеринбург 20 июня в 06:34
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Здоровье
В Волгоградской области открыли центр трансплантации почки и диализа
Крестьянская жизнь 20 июня в 11:04
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Футбол
«Локомотив» победил в неполном составе
Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Авто
Обновленный Kia Rio X-Line тестируют в Ленинградской области
В объективы автопапарацци попал рестайлинговый кросс-хэтч KIA Rio X-Line, тестируемый на дорогах Ленинградской области.
Letnews.ru вчера в 13:08
Авто
Купе-кросс Mazda CX-4 по продажам в два раза обошел Mazda CX-5
Концерн Mazda предложил авторынку обновленный купе-образный паркетник Mazda CX-4 еще в конце 2019 минувшего года.
Pnzdrive вчера в 01:55
Общество
Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости вчера в 20:07
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
Общество
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
Национальная служба новостей 20 июня в 13:00
Политика
Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 00:37
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
Общество
В Кузбассе зафиксировали максимальные за сутки 75 случаев коронавируса
Предыдущий максимальный показатель был отмечен 12 июня, тогда за сутки медики выявили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе.
ТАСС вчера в 02:13
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
Российская газета вчера в 18:15
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 20 июня в 01:33
Экономика
ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ
ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки.
Ведомости 19 июня в 08:46