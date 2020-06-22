В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.

с чего всё началось

В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ.

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