Происшествия

ИзвестияИзвестияВ управлении лесами Алтайского края начались обыски

В здании управления лесами в Алтайском крае проводятся обыски по делу о превышении полномочий. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил «Интерфаксу» источник.
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с чего всё началось

Обыски проводят в управлении лесами Алтайского края - источник

В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.
Интерфакс - Россиявчера в 22:33

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СК возбудил дело в отношении главы управления лесами на Алтае за превышение полномочий

ТАСС02:56

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс01:25

В Минприроды Алтайского края подтвердили факт обысков в управлении лесами

Интерфакс - Россия00:47

Начальник управления лесами Алтайского края находится в Следственном комитете

АМИТЕЛ02:18

Начальник Управления лесами Алтайского края задержан по подозрению в превышении должностных полномочий?

Банкфакс00:16

ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края

РИА Новости01:19

В управлении лесами Алтайского края проходят обыски

Толквчера в 23:13
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Липецком

В Липецкой области около села Паниковец в результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 06:37
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Единоборства

Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Экономика

Дурное слияние: Европа закрывает калитку для иностранных инвестиций

Еврокомиссия обнародовала предварительный план защиты континентальных производителей от «недобросовестной конкуренции» с иностранными соперниками.
Известия вчера в 17:02
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Кино

Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Культуромания 20 июня в 12:52
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Здоровье

В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
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Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Происшествия

Чернобыльская зона снова загорелась

Lenta.ru 02:27
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Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
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Здоровье

В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом

По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки.
МедиаКорСеть 01:33
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Общество

В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

РИА Новости 00:57
408
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 20 июня в 10:33
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Музыка

«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга

Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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